Голдобин: надеюсь, я показал достаточно. чтобы остаться в «Ванкувере»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин после поражения в предсезонном матче от «Аризоны Койотс» (1:4) выразил надежду, что его игры окажется достаточно, чтобы сохранить место в основном составе клуба и не быть сосланным в АХЛ.

«Приятно забить гол. Хочу остаться и играть здесь. Надеюсь, я показал достаточно, чтобы остаться здесь, когда начнётся сезон», — цитирует Голдобина официальный «твиттер» клуба.

Голдобин стал автором единственной шайбы команды. Он завершил матч с показателем полезности «-2» и одним броском в створ ворот Дарси Кёмпера. Российский хоккеист был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал Степан, второй звездой назвали капитана «койотов» Оливера Экмана-Ларссона.

Видео шайбы Голдобина можно посмотреть в официальном «твиттере» «косаток».