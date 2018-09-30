Городской совет Галифакса выступил против переименования улицы в честь Кросби

Городской совет Галифакса не одобрил идею переименования одной из улиц в пригороде в честь капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сообщает Global News. Напомним, Кросби является уроженцем Коул-Харбора – пригорода Галифакса, столицы канадской провинции Новая Шотландия.

Впервые идея была высказана в 2016 году, после второй победы «Питтсбурга» в розыгрыше Кубка Стэнли. Отмечается, что 31-летний канадец не соответствует критериям увековечения имен, потому что ещё не завершил карьеру игрока. Совет признал, что достижения Кросби благотворно влияют на местное сообщество, но переименование противоречило бы текущей политике муниципалитета. Кроме того, было указано на различные логистические неудобства, связанные с таким шагом.

Тем не менее в документе предложены альтернативные варианты чествования хоккеиста, например организация специального праздника или возможность назвать в честь Кросби одну из новых улиц после завершения игровой карьеры.