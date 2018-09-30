Стивенс: поговорю с Ковальчуком, чтобы узнать его мнение о партнёрах по звену

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс заявил, что на данный момент не знает, с какими партнёрами начнёт сезон российский нападающий Илья Ковальчук. В предсезонном матче травму получил Дастин Браун, с которым, как ожидалось, должен был начать сезон Ковальчук.

«Игра Кемпе? Мы пробовали разные варианты. Он играл с Копитаром, играл с Картером, а в матче, на котором меня не было, поиграл даже с Андерсоном и Доланом. Это выглядело достаточно хорошо. Адриан Кемпе много сыграл на этой неделе, так что сегодняшний матч не показателен. Кемпе — разносторонний игрок, может сыграть на любой позиции. Поговорим с Ковальчуком, чтобы узнать его мнение об игроке, с которым он действовал. Илья — умный парень, у него огромный карьерный опыт. Иногда нужно просто поговорить с игроками и получить от них обратную связь, потому что это очень важная информация.

Какое звено начнёт матч открытия? Сейчас нет ответа на ваш вопрос, я этого не знаю. Приходится менять сочетания, когда кто-то из игроков получает травму, как произошло сегодня. Также иногда приходится что-то менять, если вы не получаете нужной отдачи. Мы обсудим все варианты и посмотрим, что из этого получится», — цитирует Стивенса La Kings Insider.