Грин: Голдобин порой ошибается, но он делает вещи, которых «Кэнакс» не хватает

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин после поражения в предсезонном матче от «Аризоны Койотс» (1:4) оценил игру российского нападающего Николая Голдобина.

Голдобин показал некоторые вещи из своего арсенала владения шайбой. Он молодой игрок, который всё ещё познаёт НХЛ, уровень этой лиги. Когда у него возникают проблемы, то он порой ошибается в своей зоне или не может найти способ получать шайбу. Но он также и привносит в игру «Кэнакс» то, чего нам не хватает», — цитирует Грина TSN.

Голдобин стал автором единственной шайбы команды. Он завершил матч с показателем полезности «-2» и одним броском в створ ворот Дарси Кёмпера. Российский хоккеист был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал Степан, второй звездой назвали капитана «койотов» Оливера Экман-Ларссона.