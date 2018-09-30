Форвард «Филадельфии» Воробьёв набрал 7 очков в 7 матчах «предсезонки»

«Филадельфия Флайерз» в заключительном матче предсезонной подготовки на выезде одержал победу над «Бостон Брюинз» — 4:1.

Российский нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв провёл на льду 14 минут 52 секунды и отметился двумя результативными передачами, завершив матч с показателем «+3». Воробьёв в семи матчах «предсезонки» отметился двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами, практически обеспечив себе место в составе команды на начало регулярного чемпионата. Ожидается, что Михаил сыграет в центре третьего звена и будет выходить на лёд в спецбригадах.

При этом российский форвард вновь провалил игру на вбрасываниях, выиграв только два противостояния из восьми. Главный тренер «лётчиков» Дэйв Хэкстол уже обращал внимание форварда на этот компонент.