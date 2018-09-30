Доминг — о конкуренции с Василевским: не могу сказать, что я слишком доволен

Резервный голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Луи Доминг рассказал о взаимодействии с первым номером «молний» Андреем Василевским.
«Мы с Васи очень хорошо общаемся, у нас полное взаимопонимание. Каждый хочет друг другу только хорошего. И это правильно, от этого выигрывает вся команда. Не могу сказать, что я слишком доволен. Мне есть что доказывать каждый день. Я должен быть частью команды, должен проявить себя для ребят, показать себя руководству. Это часть моей работы», — заявил Доминг.
26-летний уроженец Мон-Сент-Илера в минувшем сезоне после перехода в «Тампу» из «Аризоны Койотс" принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, пропуская за игру 2,89 шайбы и отражая 91,4% бросков.
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Ему наложили 40 швов. И всё это в последнем контрольном матче перед стартом регулярного чемпионата.