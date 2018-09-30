«Авангард» обменял Файзуллина в «Амур» на Заседу

Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Данила Файзуллина в «Амур» на форварда Матвея Заседу, информирует официальный сайт омского клуба.

В прошедшем сезоне Заседа набрал 43 (10+33) очка в 52 матчах за команду Молодёжной хоккейной лиги «Амурские тигры». В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ на счету Заседы 9 (4+5) очков в 3 матчах. За карьеру в КХЛ 19-летний нападающий провёл 13 игр, в которых сделал 1 результативную передачу при показателе полезности «-2».

В нынешнем сезоне Файзуллин ни разу не сыграл за «Авангард» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне набрал 12 (4+8) очков в 36 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф не сумел набрать ни одного очка в двух играх.