Сушинский: всё зависит от самоотдачи Заседы, необходимо много и упорно работать

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал обмен с «Амуром», в результате которого в Омск едет нападающий Матвей Заседа, а в обратном направлении проследовал форвард Данил Файзуллин.

«Нападающему крайне важно регулярно получать игровую практику. У Файзуллина в Хабаровске будет больше возможности проявить себя, мы благодарим Данила за работу и желаем успехов.

Заседа – 19-летний перспективный форвард, который в системе нашего клуба начнёт выступать в составе команды МХЛ «Омские Ястребы». Тренеры будут внимательно следить за его игрой, для попадания в основу «Авангарда» Матвею необходимо много и упорно работать. Задатки результативного нападающего у него есть, теперь все зависит только от самоотдачи игрока», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.