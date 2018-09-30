Купер — о травме Кучерова: предосторожность — задача номер один

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал отсутствие российского форварда Никиты Кучерова в заявке «молний» на матч с «Флоридой Пантерз» (3:2).

«Был предсезонный матч, поэтому предосторожность — задача номер один. Никто не хочет страдать от травм, но это открывает возможность другим парням. Каждый раз происходит переоценка, все ребята работают с максимальной отдачей. Готова ли команда? Без сомнения», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Регулярный чемпионат для «Тампы» начинается 6 октября домашним матчем с «Флоридой». Ожидается, что к этому дню врачи «Лайтнинг» должны вылечить повреждение нижней части тела у Никиты Кучерова, который 25 сентября сыграл только половину контрольной встречи.