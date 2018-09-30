Тренер «Тампы»: надеемся, Василевский будет более свежим в конце чемпионата

Тренер вратарей «Тампа-Бэй Лайтнинг» Франц Жан прокомментировал игру Андрея Василевского в матче с «Флоридой Пантерз» (3:2). Российский вратарь отразил 31 бросок из 33, а Жан заявил, что Василевский должен провести от 55 до 65 матчей за регулярный чемпионат.

«Мы хотим удостовериться, что Васи играет много, но, конечно, это может быть подвергнуто корректировке. Я всегда говорил, что для основного голкипера оптимально проводить от 55 до 65 встреч за «регулярку». Надеемся, что Андрей в этом году будет более свежим во второй части чемпионата, сможет сохранить силы и помочь команде», — заявил Жан.

В прошлом сезоне Василевский занял третье место в голосовании за «Везину», показал отличную статистику по победам (44) и матчам на ноль (8).