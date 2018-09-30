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Торченюк: сейчас всё намного лучше, вышел на лёд. Даст бог, всё будет хорошо

Торченюк: сейчас всё намного лучше, вышел на лёд. Даст бог, всё будет хорошо
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Александр Торченюк в «Твиттере» проинформировал о ходе восстановления.

«Дорогие болельщики, большое вам спасибо за поддержку, за то, что переживали. Очень много сообщений писали, спрашивали, как моё здоровье. Сейчас всё намного лучше, вышел на лёд. Уже неделю готовлюсь по индивидуальной программе и надеюсь, что в скором времени смогу приступить к полноценным тренировкам в общей группе вместе с командой. Даст бог, всё будет хорошо. Ещё раз всем огромное спасибо!» — сказал Торченюк.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Автомобилиста».

Напомним, за две минуты до окончания первого периода товарищеского матча с «Динамо Пардубице» Торченюк без контакта с другими игроками ударился головой о борт и потерял сознание. Матч было решено не доигрывать. Это произошло 31 июля.

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