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3-й номер драфта-2018 Йеспери Котканиеми начнёт сезон в основе «Монреаля»

3-й номер драфта-2018 Йеспери Котканиеми начнёт сезон в основе «Монреаля»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен подтвердил, что форвард Йеспери Котканиеми начнёт регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в основном составе «Канадиенс». Напомним, 18-летний финн был выбран клубом под общим третьим номером на драфте НХЛ-2018.

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В пяти выставочных матчах перед началом сезона НХЛ Котканиеми забросил 1 шайбу и отдал две результативные передачи. Учитывая календарь сезона, он может стать первым игроком, родившимся в 2000-е годы, кто сыграет в НХЛ и в топ-4 главных североамериканских спортивных лиг.

Отметим, Котканиеми может провести до девяти матчей за «Канадиенс» без активации первого года контракта новичка.

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