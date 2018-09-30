«Спартак» рискует получить обвинения в сексизме за откровенное фото ведущей

Московский «Спартак» рискует получить обвинения в сексизме, сообщает британское издание Daily Mail.
Внимание привлёк твит московской команды с откровенным фото ведущей клубной программы в YouТube Юлии Ушаковой.
«Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. «Спартак» поместил нападающую в список травмированных», — подписала снимок пресс-служба красно-белых.
Фото можно посмотреть на странице ХК «Спартак» в «Твиттере».
Юлия изначально выложило фото в «Инстаграме», подписав его следующим образом: «Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И всё в один день».
Британское издание отметило, что множество пользователей в «Твиттере» назвало этот пост сексистским.
Соня Гудим против «Трактора». Челябинску срочно нужно делать обмен с Сочи
Иначе они проиграют с большим размером.