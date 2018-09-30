Кучеров: после серии с «Вашингтоном» постарался совсем отключиться от хоккея

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, какие эмоции испытывал в прошлом сезоне после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3-4 в финале Восточной конференции.



«Думал о серии какое-то время, но потом постарался совсем отключиться от хоккея. Вернулся домой, провёл время с семьёй и друзьями, занимался разными делами и совсем не думал о хоккее. Сейчас совсем о той серии не вспоминаю, потому что никого не волнует, что произошло в плей-офф, понимаете?



Предположим, я играл недостаточно хорошо в серии с «Бостоном» — это кто-нибудь будет помнить? Или, например, в том году я был невероятен. Какая разница? Наступил новый год. Если будешь плохо играть, никто не будет говорить о тебе из-за прошлого года. Каждый год надо просто становиться лучше», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

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