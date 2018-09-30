Андрей Разин может сменить Николая Борщевского в «Амуре»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время Николай Борщевский может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Амура». Главным кандидатом на эту должность является Андрей Разин, чьим последним местом работы был «Адмирал».

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44-летний Разин успел поработать тренером в клубах Высшей хоккейной лиги – саратовском «Кристалле» и ижевской «Ижстали», а также в трёх клубах Континентальной хоккейной лиги – «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале». Борщевский занимает пост наставника хабаровской команды с мая 2018 года, до этого он входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».

«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции, опережая только «Сибирь», которая до сих пор не набрала ни одного очка в чемпионате.