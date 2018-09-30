Ларкин — о будущем: вдруг я бессмертен и могу играть в хоккей вечно?

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин рассказал, чем планирует заняться по окончании спортивной карьеры.



«Есть идеи на этот счёт. Склоняюсь к тому, что у меня будет семья, сын или дочь пойдут в хоккей, а я буду их тренировать. Что-то вроде этого. Не знаю, а вдруг я бессмертен и могу играть в хоккей вечно? Но понятно, это только мечты. Ты должен задумываться о том, что это когда-нибудь закончится», — приводит слова Ларкина официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне 22-летний форвард провёл 82 игры в «регулярке» и набрал 63 (16+47) очка при показателе полезности «-9» и 61 минуте штрафного времени.



В сезоне-2017/18 «Детройт» набрал 73 очка в 82 матчах и во второй раз подряд не вышел в плей-офф. До этого клуб участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли на протяжении 25 сезонов подряд.

«Детройт» выиграл семь предсезонных матчей из восьми