«Ак Барс» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 30 сентября, начало – в 17:00 мск.
В заявке хозяев отсутствуют защитник Андрей Марков и форвард Данис Зарипов. Место в воротах займёт Эмиль Гарипов, который получил травму в первом матче «регулярки» с питерским СКА (1:6).
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Юдин, Глухов — Ткачёв — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Мищенко — Таталин, Бутузов — Вихарев — Королёв;
Дьяков — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Таратунин — Козловский, Глазачев — Коньков — Воронин
Кармашков, Валуйский — Полак — Говорка, Зайцев.
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом», Гарипов сыграет с первых минут