«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом», Гарипов сыграет с первых минут

«Ак Барс» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 30 сентября, начало – в 17:00 мск.



В заявке хозяев отсутствуют защитник Андрей Марков и форвард Данис Зарипов. Место в воротах займёт Эмиль Гарипов, который получил травму в первом матче «регулярки» с питерским СКА (1:6).



«Ак Барс»:

Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Юдин, Глухов — Ткачёв — Галиев;

Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.



«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);

Мищенко — Таталин, Бутузов — Вихарев — Королёв;

Дьяков — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Таратунин — Козловский, Глазачев — Коньков — Воронин

Кармашков, Валуйский — Полак — Говорка, Зайцев.