«Витязь» — «Сибирь»: Красиков займёт место в воротах новосибирцев

«Витязь» и «Сибирь» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 30 сентября, начало – в 17:00 мск.



«Витязь»:

Ортио (Самонов);

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Столяров;

Головков — Мозик, Рендулич — Аалтонен — Гривик;

Шинкевич — Воронков, Выглазов — Чернов — Швец-Роговой;

Дедов — Романов, Моисеев — Комаров — Монс.



«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);

Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;

Пиганович — Воробей, Михайлов — Шаров — Казаков;

Морозов — Наумов, Пешехонов — Бодров — Ткаченко;

Савченко — Игнатович, Первушин — Романцев — Шашков;



«Сибирь» подходит к этой игре, потерпев 12 поражений подряд. Подопечные Александра Андриевского остаются единственной командой, до сих пор не набравшей ни одного очка в «регулярке».

Есть ли у игроков «Сибири» характер и самоуважение? Интриги дня КХЛ Сколько можно проигрывать?