«Витязь» и «Сибирь» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 30 сентября, начало – в 17:00 мск.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Столяров;
Головков — Мозик, Рендулич — Аалтонен — Гривик;
Шинкевич — Воронков, Выглазов — Чернов — Швец-Роговой;
Дедов — Романов, Моисеев — Комаров — Монс.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;
Пиганович — Воробей, Михайлов — Шаров — Казаков;
Морозов — Наумов, Пешехонов — Бодров — Ткаченко;
Савченко — Игнатович, Первушин — Романцев — Шашков;
«Сибирь» подходит к этой игре, потерпев 12 поражений подряд. Подопечные Александра Андриевского остаются единственной командой, до сих пор не набравшей ни одного очка в «регулярке».
«Витязь» — «Сибирь»: Красиков займёт место в воротах новосибирцев