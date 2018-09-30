«Торпедо» и «Амур» объявили составы на очный матч

«Торпедо» и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Нижнем Новгороде и начнётся в 17:00 мск.
«Торпедо»:
Костин (Тихомиров);
Баранцев – Орлов; Паршин – Галузин – Варнаков;
Хольм – Сергиенко; Шенфельд – Мили – Саболич;
Родионычев – Коробов; Кэлоф – Сёмин – Веряев;
Огиенко, Ураков – Ильин – Марковин, Сетдиков.
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Корягин – Атюшов, Зогорна – Филиппи – Пьянов;
Воробьёв – Турбин, Дедунов – Железков – Руденков;
Журавлёв – Коларж, Вл. Ушенин – Вяч. – Ушенин – Горшков;
Кацуба – Кузнецов – Потехин, Попугаев.
«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, хабаровский коллектив располагается на 12-й строчке.
Андрей Разин может сменить Николая Борщевского в «Амуре»