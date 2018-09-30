«Торпедо» и «Амур» объявили составы на очный матч

«Торпедо» и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Нижнем Новгороде и начнётся в 17:00 мск.



«Торпедо»:

Костин (Тихомиров);

Баранцев – Орлов; Паршин – Галузин – Варнаков;

Хольм – Сергиенко; Шенфельд – Мили – Саболич;

Родионычев – Коробов; Кэлоф – Сёмин – Веряев;

Огиенко, Ураков – Ильин – Марковин, Сетдиков.



«Амур»:

Аликин (Кашик);

Корягин – Атюшов, Зогорна – Филиппи – Пьянов;

Воробьёв – Турбин, Дедунов – Железков – Руденков;

Журавлёв – Коларж, Вл. Ушенин – Вяч. – Ушенин – Горшков;

Кацуба – Кузнецов – Потехин, Попугаев.



«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, хабаровский коллектив располагается на 12-й строчке.

Андрей Разин может сменить Николая Борщевского в «Амуре»