ЦСКА объявил состав на четырёхматчевую выездную серию

ЦСКА назвал состав на выездную серию, сообщает пресс-служба столичного клуба.



Тренерский штаб «армейцев» во главе с Игорем Никитиным взял с собой следующих хоккеистов:



Вратари: Дмитрий Лозебников, Ларс Юханссон, Илья Сорокин;

Защитники: Артём Чмыхов, Клас Дальбек, Александр Романов, Михаил Пашнин, Мэт Робинсон, Михаил Науменков, Алексей Марченко, Артём Блажиевский, Никита Нестеров;

Нападающие: Иван Телегин, Антон Слепышев, Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Янник Хансен, Павел Карнаухов, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Михаил Григоренко, Грег Скотт, Константин Окулов, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Кирилл Капризов.



В ходе турне ЦСКА проведёт матчи с «Салаватом Юлаевым» (1 октября), «Барысом» (3 октября), «Сибирью» (5 октября) и «Авангардом» (7 октября).

Кого понабрали. Первые оценки летней селекции на Западе КХЛ «Йокерит» угадал со всеми новичками, а СКА скупил талантливых игроков для «скамейки».