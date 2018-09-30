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ЦСКА объявил состав на четырёхматчевую выездную серию

ЦСКА объявил состав на четырёхматчевую выездную серию
Хоккей / КХЛ

ЦСКА назвал состав на выездную серию, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Тренерский штаб «армейцев» во главе с Игорем Никитиным взял с собой следующих хоккеистов:

Вратари: Дмитрий Лозебников, Ларс Юханссон, Илья Сорокин;
Защитники: Артём Чмыхов, Клас Дальбек, Александр Романов, Михаил Пашнин, Мэт Робинсон, Михаил Науменков, Алексей Марченко, Артём Блажиевский, Никита Нестеров;
Нападающие: Иван Телегин, Антон Слепышев, Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Янник Хансен, Павел Карнаухов, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Михаил Григоренко, Грег Скотт, Константин Окулов, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Кирилл Капризов.

В ходе турне ЦСКА проведёт матчи с «Салаватом Юлаевым» (1 октября), «Барысом» (3 октября), «Сибирью» (5 октября) и «Авангардом» (7 октября).

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