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Нападающий Йонас Энлунд подписал однолетний контракт с «Трактором»

Нападающий Йонас Энлунд подписал однолетний контракт с «Трактором»
Хоккей / КХЛ

«Трактор» заключил односторонний контракт на один сезон с нападающим Йонасом Энлундом, информирует официальный Континентальной хоккейной лиги.

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30-летний хоккеист провёл в лиге 413 матчей, забросил 99 шайб и отдал 135 результативных передач при показателе полезности «+56» и 171 минуте штрафного времени. Ранее финский форвард защищал цвета «Сибири», СКА, «Локомотива», ЦСКА и «Куньлуня».

В минувшем сезоне Энлунд выступал за новосибирскую команду. Он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 (9+17) очков.

В настоящий момент «Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Германа Титова набрали 9 очков после 11 проведённых матчей. 1 октября челябинская команда примёт на своей арене московское «Динамо».

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