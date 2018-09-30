Нападающий Йонас Энлунд подписал однолетний контракт с «Трактором»

«Трактор» заключил односторонний контракт на один сезон с нападающим Йонасом Энлундом, информирует официальный Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

30-летний хоккеист провёл в лиге 413 матчей, забросил 99 шайб и отдал 135 результативных передач при показателе полезности «+56» и 171 минуте штрафного времени. Ранее финский форвард защищал цвета «Сибири», СКА, «Локомотива», ЦСКА и «Куньлуня».



В минувшем сезоне Энлунд выступал за новосибирскую команду. Он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 (9+17) очков.



В настоящий момент «Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Германа Титова набрали 9 очков после 11 проведённых матчей. 1 октября челябинская команда примёт на своей арене московское «Динамо».