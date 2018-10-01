Справится ли «Салават Юлаев» с ЦСКА и другие матчи дня

В понедельник, 1 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



«Салават Юлаев» – ЦСКА

«Трактор» – «Динамо» М

«Йокерит» – ХК «Сочи»

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Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, куда приедет столичный ЦСКА. «Армейцы» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Николая Цулыгина располагаются на третьей строчке на Востоке.

Кроме того, повышенное внимание будет приковано к игре в Челябинске, где «Трактор» встретится с московским «Динамо». Обе команды занимают 10-е место в своих конференциях, а позиции Германа Титова и Владимира Воробьёва никак нельзя назвать прочными.