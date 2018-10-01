Справится ли «Салават Юлаев» с ЦСКА и другие матчи дня

В понедельник, 1 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
«Салават Юлаев» – ЦСКА
«Трактор» – «Динамо» М
«Йокерит» – ХК «Сочи»
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Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, куда приедет столичный ЦСКА. «Армейцы» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Николая Цулыгина располагаются на третьей строчке на Востоке.
Кроме того, повышенное внимание будет приковано к игре в Челябинске, где «Трактор» встретится с московским «Динамо». Обе команды занимают 10-е место в своих конференциях, а позиции Германа Титова и Владимира Воробьёва никак нельзя назвать прочными.