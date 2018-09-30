Маккиннон: «Колорадо» уступил в серии «Нэшвиллу», но у нас не было Варламова

Нападающий «Колорад Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал поражение команды в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

«Лавины» проиграли «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-4 и завершили борьбу за заветный трофей. Российский вратарь клуба из Денвера Семён Варламов пропустил серию из-за травмы.



«Эта серия придаст «Колорадо» уверенности в себе. Знаю, что это звучит банально, но мы дали им хороший бой. При этом из-за травм у «Нэшвилла» не было Семёна Варламова и Эрика Джонсона, а потом ещё выбыл Джонатан Бернье. Хотел бы я посмотреть, что мы смогли бы сделать с ними. Но если мы можем играть с «Нэшвиллом» без лидеров, то с ними можем играть с любым соперником», — цитирует Маккинона официальный сайт НХЛ.