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Голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер пропустит первый матч нового сезона НХЛ

Голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер пропустит первый матч нового сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нью-Джерси Девилз» Кори Шнайдер не поможет команде в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил главный тренер команды Джон Хайнс.

32-летний вратарь находится вместе с «дьяволами» в Швейцарии, где 1 октября команда проведёт предсезонный матч с «Берном». В начале мая Шнайдер перенёс операцию по восстановлению порванного хряща в левом бедре.

Шнайдер пропустил 16 матчей прошлого регулярного сезона из-за травмы бедра, полученной 23 января. В четырех встречах плей-офф Кори в среднем за матч пропускал по 1,78 шайбы и отразил 95,0% бросков, но «Нью-Джерси» проиграл серию «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4.

Матч «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» состоится 6 октября в Гётеборге (Швеция).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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