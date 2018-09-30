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«Торпедо» обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд

«Торпедо» обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречалось с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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Хозяева открыли счёт на 12-й минуте после результативного броска в исполнении Энди Мили, но хабаровская команда ещё до перерыва смогла не только восстановить равновесие, но и забросить вторую шайбу – сначала отличился Томаш Филиппи, а затем – Владислав Ушенин. Гости укрепили преимущество во втором игровом отрезке после точного броска Павла Дедунова, на что хозяева ответили тремя шайбами менее чем за две минуты – их авторами стали Мили, Дмитрий Родионычев и Владимира Галузин.

«Амур» потерпел пятое поражение подряд, а нижегородский клуб выиграл в четвёртом матче кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 3
1:2, 0:1, 3:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Мили (Коробов) – 11:52 (5x5), 1:1 – Филиппи (Пьянов) – 13:37 (5x5), 1:2 – Ушенин Владислав (Коларж, Ушенин Вячеслав) – 17:06 (5x5), 1:3 – Дедунов (Руденков, Филиппи) – 24:02 (5x5), 2:3 – Мили (Кэлоф, Хольм) – 45:52 (5x5), 3:3 – Родионычев (Шенфельд, Сетдиков) – 46:28 (5x5), 4:3 – Галузин (Веряев, Ураков) – 47:38 (5x5)
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