«Торпедо» обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд

«Торпедо» встречалось с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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Хозяева открыли счёт на 12-й минуте после результативного броска в исполнении Энди Мили, но хабаровская команда ещё до перерыва смогла не только восстановить равновесие, но и забросить вторую шайбу – сначала отличился Томаш Филиппи, а затем – Владислав Ушенин. Гости укрепили преимущество во втором игровом отрезке после точного броска Павла Дедунова, на что хозяева ответили тремя шайбами менее чем за две минуты – их авторами стали Мили, Дмитрий Родионычев и Владимира Галузин.



«Амур» потерпел пятое поражение подряд, а нижегородский клуб выиграл в четвёртом матче кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.