Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Сибирь» прервала серию из 12 поражений, обыграв «Витязь»

«Сибирь» прервала серию из 12 поражений, обыграв «Витязь»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Подольске и закончилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Александра Андриевского.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде на гол Войтеха Мозика гости ответили результативным броском Павла Ткаченко, для которого этот гол стал первым в лиге. После перерыва сибиряки забросили две шайбы усилиями Дмитрия Саюстова и Никиты Шашкова, а за хозяев отличился Евгений Монс. На старте заключительного игрового отрезка Шашков ещё раз поразил ворота подопечных Валерия Белова и оформил дубль, но хозяева смогли сократить отставание до минимума благодаря Мозику, реализовавшему большинство. Этот счёт сохранился до финальной сирены.

«Сибирь» прервала серию из 12 поражений и набрала первые очки в нынешнем сезоне.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
3 : 4
1:1, 1:2, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Мозик (Аалтонен) – 12:03 (5x4), 1:1 – Ткаченко (Пиганович, Воробей) – 17:48 (5x5), 1:2 – Саюстов (Логинов, Алексеев) – 22:53 (5x5), 2:2 – Монс (Воронков, Комаров) – 24:45 (5x5), 2:3 – Шашков – 38:42 (5x5), 2:4 – Шашков (Романцев, Ткаченко) – 42:11 (5x5), 3:4 – Мозик (Никулин, Чернов) – 52:03 (5x4)

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

Кого понабрали. Первые оценки летней селекции на Востоке КХЛ
В «Авангарде» зажигают новички, а «Сибирь» грандиозно провалилась с легионерами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент