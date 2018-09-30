«Сибирь» прервала серию из 12 поражений, обыграв «Витязь»

«Сибирь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Подольске и закончилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Александра Андриевского.



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В первом периоде на гол Войтеха Мозика гости ответили результативным броском Павла Ткаченко, для которого этот гол стал первым в лиге. После перерыва сибиряки забросили две шайбы усилиями Дмитрия Саюстова и Никиты Шашкова, а за хозяев отличился Евгений Монс. На старте заключительного игрового отрезка Шашков ещё раз поразил ворота подопечных Валерия Белова и оформил дубль, но хозяева смогли сократить отставание до минимума благодаря Мозику, реализовавшему большинство. Этот счёт сохранился до финальной сирены.

«Сибирь» прервала серию из 12 поражений и набрала первые очки в нынешнем сезоне.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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