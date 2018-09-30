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Голы Семёнова и Франсона помогли «Авангарду» победить минское «Динамо»

Голы Семёнова и Франсона помогли «Авангарду» победить минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в столице Беларуси и закончилась со счётом 2:1 в пользу омской команды.

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Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 14-й минуте стараниями Кирилла Семёнова, а затем укрепили преимущество на старте второго игрового отрезка после того, как Коди Франсон реализовал численный перевес. Хозяева сумели распечатать Игоря Бобкова на 42-й минуте благодаря результативному броску Теэму Пулккинена, но на большее их не хватило.

Омская команда продлила победную серию до шести встреч, в то время как минчане продолжают находиться на втором с конца месте в Западной конференции.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Авангард
Омская область
0:1 – Семёнов – 13:58 (5x5), 0:2 – Франсон (Чудинов, Широков) – 22:52 (5x4), 1:2 – Пулккинен (Костицын, Уиркош) – 41:10 (5x5)
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