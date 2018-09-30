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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Клинкхаммера

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Клинкхаммера
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Казани и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:2.

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Александр Угольников вывел гостей вперёд, реализовав численное преимущество и огорчив Эмиля Гарипова, вернувшегося в состав казанцев. Команда Зинэтулы Билялетдинова восстановила равновесие во втором периоде благодаря голу Антона Ландера, но на старте заключительного игрового отрезка снова оказалась в роли отыгрывающейся стороны после точного броска Войтеха Полака. Впрочем, хозяева сумели сравнять счёт благодаря Робу Клинкхаммеру, реализовавшему большинство, а затем и вышли вперёд стараниями Артёма Михеева. В концовке Клинкхаммер оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» одержал вторую домашнюю победу подряд и набрал 18 очков в 13 матчах. У команды Сергея Светлова 8 баллов в 12 встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 2
0:1, 1:0, 3:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Угольников (Воронин, Дьяков) – 06:38 (5x4), 1:1 – Ландер (Секач, Азеведу) – 33:17 (5x5), 1:2 – Полак (Дьяков, Говорка) – 42:38 (5x5), 2:2 – Клинкхаммер (Постма, Секач) – 45:58 (5x4), 3:2 – Михеев (Юдин, Яруллин) – 49:49 (5x5), 4:2 – Клинкхаммер (Азеведу, Ландер) – 59:41 (en)
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