«Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Клинкхаммера

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Казани и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:2.

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Александр Угольников вывел гостей вперёд, реализовав численное преимущество и огорчив Эмиля Гарипова, вернувшегося в состав казанцев. Команда Зинэтулы Билялетдинова восстановила равновесие во втором периоде благодаря голу Антона Ландера, но на старте заключительного игрового отрезка снова оказалась в роли отыгрывающейся стороны после точного броска Войтеха Полака. Впрочем, хозяева сумели сравнять счёт благодаря Робу Клинкхаммеру, реализовавшему большинство, а затем и вышли вперёд стараниями Артёма Михеева. В концовке Клинкхаммер оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» одержал вторую домашнюю победу подряд и набрал 18 очков в 13 матчах. У команды Сергея Светлова 8 баллов в 12 встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.