Хартли: «Авангард» здорово сыграл в обороне и не дал поймать себя на сменах

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал выездную победу над минским «Динамо» (2:1), которая стала для его команды шестой подряд.



«Очень важная победа. После успеха в Питере мы встретились с командой и договорились, что забудем тот матч и будем готовиться к Минску. У соперника была неплохая игра с «Сибирью», поэтому «Авангард» был настроен серьёзно. Очень важно для нас было забросить в большинстве, поскольку играли в неравных составах мы хорошо, но никак не могли забить.



Ребята знали, что «Динамо» выйдет очень заряженным на игру и будет сражаться. Нам удалось хорошо провести третий период, несмотря на то что пропустили гол. Здорово сыграли в обороне, не дали сопернику поймать нас на сменах, да и в целом неплохо смотрелись в последней трети», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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