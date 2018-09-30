Гривик: неважно, сколько раз подряд «Сибирь» проиграла, она была злее

Нападающий «Витязя» Марек Гривик поделился впечатлениями от матча с «Сибирью», в котором подмосковные хоккеисты проиграли со счётом 3:4.



«Сегодня мы уступили. Неважно, сколько матчей подряд «Сибирь» проиграла до сегодняшнего дня, сегодня она играла хорошо. Они были лучше нас, а вот нам свою игру надо улучшать. «Витязь» не заслужил сегодня двух очков. Да, наша пятёрка забила в большинстве, но, как я уже сказал, «Сибирь» сыграла лучше. Она была злее, и нам нужно извлечь урок из этой игры.



Мы не использовали свои шансы, и это для команды сигнал к тому, чтобы становиться лучше. Никто из нас не рад такому исходу, в матче с «Авангардом» нужно начать доказывать своё превосходство прямо со стартового вбрасывания и завоевать два очка», — передаёт слова Гривика корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.