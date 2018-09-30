Дуайер: исход матча с «Авангардом» решил нелепый гол

Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги домашнего матча с омским «Авангардом» (1:2).



«Первый период получился у обеих команд. У нас было много моментов, но глупый гол перевернул игру. Во втором периоде «Динамо» довольно быстро пропустило в меньшинстве. Было тяжело вернуться в игру, ведь «Авангард» – это топ-команда. В третьем периоде мы продолжали наседать на ворота, но Омск также был неплох. Думаю, что первый период и тот нелепый гол решили исход матча.



Нам не хватает центрфорварда, который стабильно будет выигрывать «точку»? Соглашусь, игра на вбрасываниях – наше слабое место. Мы должны продолжать работать над этим компонентом с теми игроками, которые есть, или искать новых исполнителей.



У нас свободна одна легионерская вакансия? Да, мы ищем нового игрока, но моя работа заключается в том, что я должен работать с теми, кого имею в своём распоряжении», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.