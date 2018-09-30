Андриевский: «Сибирь» сделала маленький шажочек, дальше нужны шаги пошире

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский похвалил свою команду за победу над «Витязем» со счётом 4:3. Новосибирская команда прервала серию из 12 поражений.

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«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за то, что проделали такой неблизкий путь и что поддержали нас. Их было слышно, спасибо им за это. Также хочу сказать спасибо команде. Наконец-то мы выиграли и набрали первые очки. Немножко вздохнули и сделали маленький шажочек, дальше нужно делать шаги пошире, причём в ближайшем будущем. Сегодня мы неплохо сыграли в атаке в ту игру, которую мы хотим видеть от ребят.



Это большая победа в психологическом плане, у нас была непростая ситуация, когда шло поражение за поражением. Надеюсь, что эта победа раскрепостит ребят. У них сейчас как никогда большой шанс», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.