Франсон: у «Авангарда» трудолюбивый коллектив, мы проделали отличную работу

Защитник «Авангарда» Коди Франсон прокомментировал выездную победу над минским «Динамо» (2:1). В этом матче хоккеист «ястребов» отметился заброшенной шайбой, реализовав численный перевес на старте второго периода. Омичи одержали победу в шестом матче подряд.



«Сегодня у нас получилась неплохая игра, «Авангард» хорошо сыграл как команда. У нас трудолюбивый коллектив, весь штаб и игроки проделали отличную работу. Минск неплохо начал третий период, но мы не запаниковали, собрались и успешно завершили матч. Завтра «Авангард» начнёт подготовку к игре с «Витязем», разберёт сегодняшние ошибки, чтобы добиться положительного результата и в Подольске», — передаёт слова Франсона корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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