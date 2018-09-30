Белов: в матче с «Сибирью» у «Витязя» ошибались лидеры, это недопустимо

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с «Сибирью», в котором подольчане уступили со счётом 3:4.



«Хочу поблагодарить наших болельщиков, у нас на каждой игре почти полный стадион и хорошая атмосфера. Наши лидеры сегодня очень много ошибались, они совершили три ведущие ошибки. Поэтому команде было сложно вытащить этот матч. Возьму вину на себя, что-то в подготовке мы упустили. В сравнении с матчем с «Салаватом» у нас сегодня была другая команда. Впереди у «Витязя» сложная игра, в этом плане мы что-нибудь пересмотрим.



Сегодня у нас не было того движения и той агрессии. Вдобавок команда совершала грубейшие ошибки. По сути, «Витязь» проиграл из-за них. У нас были потом шансы. В третьем периоде команду поддержали болельщики, и мы пошли вперёд, деваться было некуда. Отыграли его от начала до конца, хотя в самом его начале ребята, которые мало играли, ошибались. Но у нас ещё ошибались лидеры, и это недопустимо», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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