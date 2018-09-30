Форвард «Сибири» Шашков: мой дубль – заслуга партнёров, спасибо им!

Нападающий «Сибири» Никита Шашков, оформивший в матче с «Витязем» (4:3) свой первый дубль в КХЛ, поделился эмоциями от игры.



«Конечно, эта победа для нас очень важна. Все знают нашу ситуацию. «Сибири» где-то не везло, но сегодня мы бились всей командой и ложились под шайбу. Спасибо всей команде, она билась в меньшинстве и выиграла. У нас большой эмоциональный подъём. Теперь у «Сибири» будет другой настрой. Нужно выигрывать, и всё будет хорошо. Огромнейшее спасибо нашим болельщикам! Несмотря на неудачи, они всё равно приезжают в другой город и максимально поддерживают команду.



Большое спасибо партнёрам, в моменте с моим первым голом Даня Романцев пошёл давить, защитник ошибся, и мне осталось только попасть. А во втором голе Павел Ткаченко отдал мне на пустые ворота. Мой дубль – заслуга партнёров. Спасибо им!» — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Видео второго гола Шашкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Витязь» — «Сибирь»: Павел Ткаченко и Никита Шашков забросили первые шайбы в КХЛ