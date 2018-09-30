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Билялетдинов рассказал, почему Зарипов пропустил четыре матча подряд

Билялетдинов рассказал, почему Зарипов пропустил четыре матча подряд
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Непростая игра была, сложная. Соперник достойно воевал, создавал нам большие проблемы. Радует, что мы сегодня сыграли неплохо в большинстве. Я уже говорил, что когда-то голы придут, главное, чтобы команда работала над этим. И что мы выиграли тоже очень важно.

В чём причина низкого количества голов Галиева? Мне сложно сказать, в чём причина. Во всяком случае, он старается, пока не получается.

Почему Зарипову дали передышку в домашней серии? У нас есть своя программа, по которой он работает. Поэтому было такое решение», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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