Немировски: снимаю шляпу перед игроками «Торпедо», они снова проявили характер

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Торпедо» хорошо играло вплоть до первой заброшенной шайбы, но затем расслабилось и стало допускать ошибки в собственной зоне. Второй период прошёл не лучшим образом, и мы оказались в роли проигрывающей стороны. В перерыве поговорил с ребятами и сказал им, что у нас есть 20 минут, чтобы вернуть свою игру.



Команда хорошо проявила себя в заключительном периоде. Ребята вышли на лёд и бились до последних минут. Самое главное, что взяли два очка. Очень доволен третьим периодом, снимаю шляпу перед командой, которая снова проявила характер. Что касается двух первых игровых отрезков, то нам есть над чем работать», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

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