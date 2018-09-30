Гарипов: эмоции после возвращения были непростые, но ребята помогли

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился эмоциями после матча с «Адмиралом» (4:2), который стал для него первым за месяц.



«Чувствую себя нормально, ребята помогли, поддержали. Забили четыре гола, хорошо оборонялись, выиграли сегодня. Скажу честно: эмоции после возвращения были непростые, очень хотелось быстрее начать сезон нормально, сыграть и победить. Слава богу, всё получилось.



Насколько сложно проводить первый матч за месяц? Скажем так, этот период помог мне быстрее войти в игру. Я всё-таки месяц не играл, тяжело ещё было почувствовать игру. А удаления мне наоборот помогли – я быстрее вошёл в матч.



Была ли ошибка при втором голе? Не знаю, тренеры скажут. Есть, конечно, любой гол – ошибка вратаря, не могу сказать, что я здесь прав.



Готов ли я провести три-четыре матча подряд? Конечно, я ведь без дела не сидел, готовился. Просто не играл, но так же тренировался, просто параллельно лечился», — цитирует Гарипова официальный сайт «Ак Барса».

Билялетдинов в «Ак Барсе» ничего не решает. Или он лукавит? Тренер чемпионов делает вид, что не влияет на трансферы.