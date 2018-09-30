Защитник «Сочи» Никита Щитов дисквалифицирован на два матча

Капитан «Сочи» Никита Щитов дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Защитник был удалён до конца игры со «Слованом» (4:1) за удар арбитра.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Никиту Щитова по п.1.31. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Щитова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Капитан черноморского клуба пропустит ближайшие матчи с «Йокеритом» (1 октября) и СКА (4 октября).