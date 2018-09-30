Орлов: все недоброжелатели Овечкина могут закрыть рты

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов оценил одноклубника Александра Овечкина, который является капитаном «столичных».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Все побыли с Кубком Стэнли, все остались довольны. Хорошо, что его дают на один день в пользование. Это дорогого стоит. Саша Овечкин дольше всех в команде. Всё-таки он — звезда лиги. Медийная личность, о нём много говорят. Лился негатив, что Овечкина нужно обменять, а он провёл замечательный сезон, да ещё и команда стала чемпионом.



Есть Кубок Стэнли, сильная личная статистика, и теперь все недоброжелатели могут закрыть рты. Овечкин — великий на самом деле. Так и есть. Он прошел сквозь эту критику и грязь. Как скроешься от интернета? Его все читают. Но Саша доказал и выдержал», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.