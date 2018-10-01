Овечкин забил четыре гола в четырёх предсезонных матчах «Вашингтона»

В в заключительном матче предсезонной подготовки «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Сент-Луис Блюз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился со счётом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) в пользу хозяев.

Заброшенной шайбой в матче отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого этот гол стал четвёртым в четырёх контрольных матчах. Ранее 33-летний хоккеист оформил дубль в матче с «Каролиной» и забросил в игре с «Монреалем». Всего на счету хоккеиста 6 (4+2) очков в матчах «предсезонки».

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Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Россиянин помог «Вашингтону» впервые за 43 года существования клуба стать обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».

