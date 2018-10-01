Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Колорадо»

В заключительном матче предсезонной подготовки «Колорадо Эвеланш» переиграл «Даллас Старз». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился со счётом 6:5 (3:2, 2:1, 1:2) в пользу гостей.

В составе победителей по три балла за результативность набрали форварды Габриэль Ландеског (2+1) и Микко Рантанен (1+2). Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 45 секунд, совершил два броска и отметился результативной передачей, завершив матч с показателем полезности «+2». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 32 из 37 бросков.

НХЛ. Предсезонный матч

«Даллас» — «Колорадо» — 6:5 (3:2, 2:1, 1:2)

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