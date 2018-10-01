Передача Свечникова не помогла «Каролине» победить «Нэшвилл»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Нэшвилл Предаторз» в овертайме одержал гостевую победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 5:4. В составе «хищников» дублями отметились Райан Джохансен и Крэйг Смит, ещё одна шайба на счету Кевина Фиалы. Также Филип Форсберг отдал три результативные передачи.

В составе «Каролины» забивали Джастин Уильямс, Себастьян Ахо, Мартин Нечас и Кэлвин де Хаан. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт голевую передачу, проведя на льду 10 минут 41 секунду, из них 4:35 – в большинстве. Валентин Зыков участия во встрече не принимал.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Каролина» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (2:2, 0:1, 2:1; 0:1)