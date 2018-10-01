«Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил Волкова в АХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил трёх игроков в фарм-клуб «Сиракьюз Кранч». Сезон в АХЛ начнут нападающие Митчелл Стивенс и Александр Волков, а также защитник Эрик Чернак, сообщает официальный сайт клуба. В тренировочном лагере «молний» осталось 24 человека.

В предсезонных матчах НХЛ российский форвард, задрафтованный в 2017 году под 48-номером, набрал три очка – отдал результативный пас, а также по разу отличился в играх с «Нэшвилл Предаторз» и «Флоридой Пантерз».

21-летний нападающий в прошлом сезоне провёл 75 матчей за «Сиракьюз» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 45 (23+22) очка. В плей-офф он набрал 6 (3+3) очков в 7 играх.