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Защитник «Флориды» Киселевич пропустит старт сезона в НХЛ из-за перелома челюсти

Защитник «Флориды» Киселевич пропустит старт сезона в НХЛ из-за перелома челюсти
Хоккей / КХЛ

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич пропустит старт регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил наставник команды Боб Бугнер.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«У Киселевича диагностирован перелом челюсти. Он начнёт сезон в списке травмированных хоккеистов. Богдан пропустит как минимум две недели», — приводит слова Бугнера североамериканский журналист Дэвид Дворк.

Россиянин получил травму в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). Защитник получил повреждение после неудачной попытки блокировать бросок соперника. Шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.

28-летний Киселевич летом подписал контракт с «Флоридой» на один год. Последние четыре сезона он играл за московский ЦСКА.

Защитнику «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо
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