Лукоянов: половина «Ак Барса» балуется, пока по шее не дашь – не хотят играть

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением об игре команды в победном матче с «Адмиралом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По ходу игры подопечным Зинэтулы Билялетдинова пришлось дважды отыгрываться.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Почему «Ак Барс» в очередной раз начинает тяжело? Половина команды балуется. Вышли и балуются, как маленькие дети. Пока по шее не дашь – не хотят играть», — приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».



«Ак Барс» одержал вторую победу подряд и набрал 18 очков в 13 матчах нынешнего сезона, расположившись на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.



В этом регулярном чемпионате Лукоянов провёл 13 встреч и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+5».