Рейтинг тренеров КХЛ: Яндач поднялся, Титову и В. Воробьёву дали последний шанс

Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (1). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

2 (4). Боб Хартли («Авангард»)

3 (2). Илья Воробьёв (СКА)

4 (5). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

5 (3). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

6 (8). Дэвид Немировски («Торпедо»)

7 (6). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

8 (9). Игорь Никитин (ЦСКА)

9 (13). Андрей Скабелка («Барыс»)

10 (7). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

11 (21). Йозеф Яндач («Металлург»)

12 (12). Вадим Епанчинцев («Спартак»)

13 (10). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

14 (20). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

15 (11). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

16 (23). Юсси Тапола («Куньлунь»)

17 (18). Сергей Светлов («Адмирал»)

18 (14). Александр Гулявцев («Северсталь»)

19 (16). Александр Андриевский («Сибирь»)

20 (19). Валерий Белов («Витязь»)

21 (15). Владимир Орсаг («Слован»)

22 (22). Горди Дуайер («Динамо» Минск)

23 (17). Николай Борщевский («Амур»)

24 (25). Герман Титов («Трактор»)

25 (24). Владимир Воробьёв («Динамо» Москва).