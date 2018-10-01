Каменский: уже никто не даст гарантий, что СКА и ЦСКА встретятся в финале Запада

Вице-президент по развитию КХЛ, член совета директоров лиги Валерий Каменский подвёл итоги первого месяца регулярного чемпионата.



«Я считаю, что хоккейный сезон стартовал на очень хорошем уровне и уже подарил болельщикам десятки увлекательных матчей. Да, пока на льду мы нередко видим сумбур, у команд на данном этапе больше физических сил, чем наигранных комбинаций, но в целом мы получили отличный хоккейный сентябрь. Практически все игры проходят в равной борьбе, результаты матчей определяют одна-две шайбы, класс команд выравнялся.



Как и прогнозировалось перед стартом чемпионата, прежнее доминирование «армейских» клубов — СКА и ЦСКА — мы уже не увидим. Да, обе команды показывают качественный хоккей, но сегодня уже никто из обозревателей не даст гарантии, что именно «армейцы» встретятся в финале Запада.



Радует «Автомобилист». Команда летом мощно укрепилась и воплотила это в промежуточный результат — 12 побед на старте. Также мне нравится «Авангард», североамериканский тренер Боб Хартли подошёл этой команде по стилю, начал без раскачки», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.

Кого понабрали. Первые оценки летней селекции на Западе КХЛ «Йокерит» угадал со всеми новичками, а СКА скупил талантливых игроков для «скамейки».