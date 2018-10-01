Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Кейдом Фэйрчалдом

Рижское «Динамо» расторгло соглашение с защитником Кейдом Фэйрчалдом, информирует пресс-служба клуба.



Контракт с 29-летним хоккеистом был разорван по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне американец провёл шесть матчей в регулярном чемпионате и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3».



В сезонах-2014/15 и 2015/16 Фэйрчалд защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провёл 115 встреч, забросил 9 шайб, отдал 28 результативных передач и заработал 44 минуты штрафного времени за 18 минут в среднем за матч.



В настоящий момент рижское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Гиртса Анкипанса набрали 13 очков в 12 матчах регулярного сезона.

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