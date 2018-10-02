Возьмёт ли «Спартак» реванш у СКА и другие матчи дня

Во вторник, 2 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
«Локомотив» – «Нефтехимик»
«Витязь» – «Авангард»
«Спартак» – СКА
Также вы можете принять участие в опросе по ссылке.
«Спартак» и СКА уже встречались в Санкт-Петербурге. Тогда команда Ильи Воробьёва одержала победу со счётом 2:1. СКА в 11 матчах нынешнего сезона набрал 17 очков, у дружины Вадима Епанчинцева 12 баллов в 11 встречах.
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